Концерт 'Океана Эльзы' в Киеве закончился визитом ТЦК: что известно об инциденте и почему его называют 'заказухой'

В пятницу, 11 октября, после концерта группы "Океан Эльзы" во Дворце спорта в Киеве состоялся "рейд" ТЦК и полиции. У мужчин массово проверяли документы, а некоторых задержала полиция. В этот вечер подобная активность правоохранительных служб была замечена также в других городах Украины: Днепре, Харькове и Хмельницком.

Видео дня

Как сообщает hromadske, представителей ТЦК и полиции было несколько десятков. По словам журналистов, мужчины, у которых выявили проблемы с документами или они отказались их показать, задержали патрульные. В частности, некоторым выписали повестку, но отпустили.

На опубликованных в сети видео слышно, как толпа выкрикивает "Позор", "Отпустите", а одних из мужчин, задержанных патрульными, просил вызвать полицию.

"Здесь вокруг кричали "позор". А если бы пришли кацапы, что кричали бы? Я понимаю, боишься, бывает. Но не позорься. Когда ты три года прятался, и тебя здесь уже задержали, ну будь мужчиной, подними голову гордо вверх и вперед. Никто тебя под пули отсюда не отправит в первый же день", – прокомментировал медиа бывший военнослужащий 93 бригады, по имени Артем. Как сообщает hromadske, он демобилизовался по состоянию здоровья и был зрителем на концерте.

Украинские медиа указывали, что в то время на месте происшествия также были сотрудники СБУ. Блогер Богдан Беспалов называет этот инцидент "заказухой" и со ссылкой на собственные источники утверждает, что вскоре подобные рейды пройдут на концертах других артистов.

"ТЦК заталкивают в "бусик" мужчин возле Дворца спорта. Свободный народ свободной страны? Заказуха на Вакарчука и других артистов со временем. Все будут и дальше молчать? Это ок? Чем мы лучше некоторых? "Квартал 95" на своих концертах таких гостей точно не будет иметь", – возмутился блогер.

О популярных юмористических шоу вспомнил также журналист Богдан Буткевич в Facebook. Он написал, что ожидает ТЦК под зданиями, где проходят съемки "Квартала 95". Как говорит журналист, подобные появления военных должны быть повсюду.

"Очень надеюсь, что на ближайший концерт "Квартала 95" ТЦК и полиция тоже приедут. Потому что мне кажется, что там ухилянтов будет значительно больше, чем на концерте "Океан Эльзы". Если кто-то не понял, это пост о неизбирательности и общем подходе во всем и ко всем. А не о праве ТЦК, безусловно, проверять военно-учетные документы. Где-либо и у кого-либо", – отметил Богдан Буткевич.

По мнению журналистки Алина Доротюк, мобилизация в Украине провалена, если сетью распространяются видео с подобных инцидентов. Она считает, что массовыми рейдами "мы уподобляемся врагу".

"Механизм мобилизации в нашей стране провален! Мне искренне обидно и стыдно, когда я вижу подобные видео. Лучше бы поощрили потенциальных военных количеством амуниции, оружия и техники против врага. Тогда бы и количество желающих возросло автоматически. А так, пока мы уподобляемся врагу, над которым насмехались в начале полномасштабного вторжения. К сожалению", – говорит она.

Стоит отметить, что Дворец спорта может вместить более 7,5 тысячи человек. Ранее Океан Эльзы сообщал, что имел sold out билетов на запланированные три выступления в столице (с 11 по 13 октября) и поэтому пришлось открыть продажу на концерт на 15-16 октября.

Однако будут ли выступления группы иметь такую популярность – неизвестно, ведь после инцидента в сети можно найти немало объявлений по продаже билетов.

"Океан Эльзы" пока что инцидент не комментировали. Однако в комментариях под последним постом группы многие украинцы выразили свое возмущение, но были и те, кто встал на защиту артистов. Общество требует комментариев от Святослава Вакарчука, но пока в его соцсетях тишина.

"Очень хороший концерт, понравилось, что ТЦК организовали развоз".

"На следующие концерты надеюсь никто не придет и сдаст билеты!"

"Акция полиции и ТЦК абсолютно показательна. Это резонансное основание".

"Это не норма превращать концерт в облаву! Почему тогда вас со сцены не забрали сразу в отдел? Что происходит? Разве это можно назвать свободной страной?"

"ТЦК в гримерке тоже побывали, или "элиты" это не касается? Позор, Вакарчук".

"Каждый день возле метро ТЦК встречает мужчин. Почему-то на метрополитен никто же не жалуется? В транспорте ТЦК то же самое делает. В транспортные компании почему-то тоже не жалуются. Возле ТРЦ ТЦК каждый день ходят. К владельцам ТРЦ тоже никто не обращается. А концерт" "Океан Эльзы" чем отличается от других мест?"

"Неужели никто не понимает, что Святослав и его команда здесь ни при чем".

Стоит отметить, что Святослав Вакарчук – военнослужащий. И хотя артист продолжает вести музыкальную деятельность, он часто ездит на передовую выступать перед военными. За 2022 год певец провел более 170 концертов для защитников.

Ранее OBOZ.UA писал, что "Океан Эльзы" незадолго до концерта в столице оказался в эпицентре скандала из-за ДТП с наездом на четырех человек. Оказалось, что группа никакого отношения не имеет к резонансному событию. Как прокомментировали его представители инцидент – читайте здесь.

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