'Нужно ждать реакцию руководства страны': в России закатили истерику из-за решения ФИФА по РФПЛ

В России выразили возмущение решением Международной федерации футбола (ФИФА), которая разрешила легионерам клубов чемпионата РФ разрывать контракты в одностороннем порядке в связи с вторжением страны в Украину и отстранением команд от международных соревнований.

Настоящую истерику по этому поводу закатил член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович. Он назвал такое решение ФИФА политизированным, пишет "Спорт-Экспресс".

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"Все люди, которые связаны с футболом, относятся к этому с возмущением. Это чистая политика, которая не имеет ничего общего с футболом. Нужно ждать реакцию наших политиков и руководства страны. Мы можем воспринимать это только так. Будем надеяться, что разум восторжествует. РФС подал документы во все спортивные инстанции. Посмотрим, как будут реагировать судебные органы", – сказал Гершкович.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и национальные сборные от международных турниров из-за нападения РФ на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА лишил Санкт-Петербург права на проведения финального матча Лиги чемпионов-2022. Кроме того, Европейский футбольный союз разорвал контракт с "Газпромом".