ФИФА разрешила иностранным игрокам бросать клубы в России и уезжать из страны

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным футболистам всех российских клубов в одностороннем порядке до 30 июня 2022 года приостановить свои контракты, сообщается на сайте федерации. Любой из игроков или тренеров работающих в Российской Федерации после этого срока станут свободными агентами и у них будет возможность подписать новый контракт без каких-либо последствий.

Легионерам из чемпионата России до 30 июня 2022 года разрешается трудоустраиваться в новых клубах, а работодатели могут заключать договоры, даже если трансферное окно уже закрыто. Крайний срок для регистрации – 7 апреля.

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В ФИФА уточнили, что ради сохранения справедливости, любой клуб может зарегистрировать не более двух игроков, на которых распространяется исключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля российские клубы и национальная сборная РФ были отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за вторжения в Украину.

Ранее Франция, Польша, Чехия и Швеция потребовали исключить Россию из квалификации чемпионата мира-2022.

А к вечеру 28 февраля список сборных, которые отказывались играть со сборной РФ составил уже 11 стран, включая даже Швейцарию, которая зачастую сохраняла нейтралитет.

Кроме того, из-за войны в Украине УЕФА забрал у Санкт-Петербурга права на финал Лиги чемпионов-2022. Теперь матч состоится 28 мая на "Стад де Франс" в Париже.