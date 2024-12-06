'Ну шо, ФСБ? Я сам к вам приехал. Украина – сила!' Экс-динамовец Алиев записал видео из Суджи

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев в День Вооруженных сил Украины обратился к оккупантам, посетив Суджу. Экс-полузащитник нашей национальной команды, который, напомним, является уроженцем Хабаровска, эпично потроллил россиян и их спецслужбы.

Видео дня

Соответствующее видео Алиев выложил на своей странице в социальной сети Instagram. На ролике видно, что спортсмен находится возле универсама "Пятерочка", который расположен рядом с магазином "Магнит" в Судже, где ВСУ удерживают свой плацдарм в Курской области.

Александр также обратился к сотрудникам ФСБ, ведь в России его объявили в розыск из-за его осуждения агрессии РФ против Украины. "Ну шо, ФСБ? Пожалуйста. Не надо меня искать. Я сам к вам приехал. Вот она ваша "Пятерочка". Я в Курске. Давайте приезжайте и вяжите меня. Вы же хотели. Вот она Украина! Украина – это сила!" – сказал Алиев.

В видео можно видеть, что защитник нашей страны полностью контролируют ситуацию в городе. Алиев также показал своих побратимов: "А вот наш брат дагестанский! Как ты, брат? Украина! Валюха тоже на месте".

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Алиев после начала полномасштабного вторжения остался в Киеве и вступил в территориальную оборону. Позже он получил удостоверение УБД, чем возмутил украинцев.

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