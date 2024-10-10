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"Особые приметы: гражданство Украины". МВД РФ объявило в розыск знаменитого экс-футболиста сборной

Максим Иншаков
Футбол
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'Особые приметы: гражданство Украины'. МВД РФ объявило в розыск знаменитого экс-футболиста сборной

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) объявило в розыск бывшего футболиста сборной Украины Александра Алиева. Статья, по которой обвиняется 39-летний уроженец Хабаровска, не указывается.

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"Александр Александрович Алиев, 03.02.1985. Разыскивается по статье УК. Особые приметы: гражданство Украины", – говорится на странице базы розыска, 

"Особые приметы: гражданство Украины". МВД РФ объявило в розыск знаменитого экс-футболиста сборной

В начале сентября этого года Следственный комитет Российской Федерации начал расследование против Алиева за "призыв к терроризму". Причиной стало видео, где двукратный чемпион Украины в составе "Динамо" призвал уничтожать мирное население на Курщине также, как делали российские оккупанты в Буче и Мариуполе.

Напомним, Алиев выступал за российский "Локомотив" с 2010 по 2011 год. В марте 2011-го Александр вернулся в киевское "Динамо". В 2015 году полузащитник стал футболистом махачкалинского "Анжи", через год украинец клуб покинул.  

"Особые приметы: гражданство Украины". МВД РФ объявило в розыск знаменитого экс-футболиста сборной

Ранее Алиев похвастался тем, что получил удостоверение участника боевых действий (УБД).

Напомним, что перед самым началом полномасштабного вторжения Алиев стал жертвой хейта в социальных сетях после того, как снялся с автоматом и пистолетом, надев при этом папаху донских казаков.

"Особые приметы: гражданство Украины". МВД РФ объявило в розыск знаменитого экс-футболиста сборной

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