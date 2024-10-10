'Особые приметы: гражданство Украины'. МВД РФ объявило в розыск знаменитого экс-футболиста сборной

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) объявило в розыск бывшего футболиста сборной Украины Александра Алиева. Статья, по которой обвиняется 39-летний уроженец Хабаровска, не указывается.

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"Александр Александрович Алиев, 03.02.1985. Разыскивается по статье УК. Особые приметы: гражданство Украины", – говорится на странице базы розыска,

В начале сентября этого года Следственный комитет Российской Федерации начал расследование против Алиева за "призыв к терроризму". Причиной стало видео, где двукратный чемпион Украины в составе "Динамо" призвал уничтожать мирное население на Курщине также, как делали российские оккупанты в Буче и Мариуполе.

Напомним, Алиев выступал за российский "Локомотив" с 2010 по 2011 год. В марте 2011-го Александр вернулся в киевское "Динамо". В 2015 году полузащитник стал футболистом махачкалинского "Анжи", через год украинец клуб покинул.

Ранее Алиев похвастался тем, что получил удостоверение участника боевых действий (УБД).

Напомним, что перед самым началом полномасштабного вторжения Алиев стал жертвой хейта в социальных сетях после того, как снялся с автоматом и пистолетом, надев при этом папаху донских казаков.

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