С Днем Вооруженных сил Украины: лучшие поздравления для защитников и защитниц

6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украины. Дата была выбрана не случайно – она приурочена, прежде всего, к принятию Закона "О Вооруженных Силах Украины". Также именно 6 декабря 1919 начался Первый зимний поход армии УНР.

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День ВСУ – это прекрасная возможность выразить уважение и благодарность нашим защитникам и защитницам. OBOZ.UA публикует лучшие и искренние поздравления.

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Не только сегодня, но и каждый день хочется сказать: "Спасибо!" всем, кто надел военную форму и взял на себя ответственность за судьбу страны. Вы – наша гордость, сила и надежда. Пусть каждый ваш день будет полон поддержки и веры. Пусть пули обходят вас стороной, а дома всегда ждут тепло и любовь.

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Служение народу требует чрезвычайной преданности, душевной силы и выносливости. В трудных фронтовых условиях вы защищаете наши земли, наших детей и наше будущее от врага. Быть военным нелегко, однако служение людям является и высшим благом. Желаем вам выдержки, крепкого здоровья и побольше сил. Вы помогаете сохранить веру даже когда кажется, что все уже утрачено. Ведь никто лучше вас не знает, что надежда – основа жизни, а всю военную мудрость можно сформулировать в трех словах: "бороться, верить и любить". Благодарим вас за человечность и самоотверженную службу. С Днем ВСУ!

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Вы выбрали важную миссию, посвятив себя высшей цели – защите других. Желаем вам стойкости духа, сил и выдержки, уверенности и заботы. Вы видите настоящее лицо войны и всегда первыми приходите на помощь. Безграничная благодарность вам за службу и тяжелый труд!

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Поздравляю с Днем ВСУ! Ты – пример для всех нас. Твоя сила, несокрушимость и мужество вдохновляют и дают веру в будущее. Пусть в твоей жизни будет больше мирных дней, а враг не смеет даже приблизиться. Мы гордимся тобой!

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Быть военным – это не профессия, это призвание. И вы, несомненно, выбрали правильный путь. Пусть каждый ваш день будет маленькой победой, а каждая ночь – спокойной и теплой. Вы – те, кто делает Украину сильной! Вы приближаете победу.

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Поздравляем вас с праздником, связанным с гордостью и мужеством – Днем Вооруженных Сил Украины! Сегодня мы не только славим профессионализм и самоотверженность наших защитников, но и благодарим каждого защитника и защитницы. Пусть Господь хранит вас. Слава ВСУ! Слава Украине!

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Пусть этот день будет для вас, дорогие защитники, днем заслуженной славы и признания. Мы ценим вашу силу духа и приверженность идеалам независимости. Ваша преданность и героизм создают крепкий щит, защищающий нашу Родину от врага. Мы гордимся вами. Пусть вас оберегают высшие силы.

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Я верю, защитник, что Украину ждет победа, а нас с тобой – встреча. Ты всегда в моем сердце и мыслях, я каждый день молюсь за тебя и знаю, что своим мужеством ты нас спасаешь и защищаешь. Я желаю тебе крепкого здоровья, верных друзей, покоя, сил и выдержки. Поздравляю с Днем ВСУ!

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С праздником, Герой! Ты тот, кто оберегает нас от тьмы, и мы все тебе за это благодарны. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше света, радости и тепла. Твоя преданность – бесценна!

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Благодарю вас за служение, смелость и готовность защищать свою Родину. С глубоким уважением и гордостью мы отмечаем этот день, желаем вам крепкого здоровья, семейного уюта и, конечно, желаем скорейшей победы Украины, ведь добро сильнее зла.

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Поздравляю тебя с праздником силы, мужества и чести! Пусть каждый твой день будет успешным, а каждый шаг приближает к победе. Верю в тебя и горжусь тем, что ты на защите нашей страны.

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Поздравляем с праздником сильных и непреклонных! День Вооруженных сил – это не только день армии, но и день героев, стоящих на защите каждого украинца. Благодарю вас за смелость, решительность и любовь к родной земле! Слава вам и вашей службе! Слава Украине!

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С праздником вас, защитники и защитницы! Пусть ваша жизнь будет исполнена побед не только на поле боя, но и в каждом дне. Ваша преданность Украине – наша гордость. Желаем вам мирного неба, любви и поддержки от самых родных.

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С Днем защитника Украины! Склоняем головы перед вашим мужеством и самопожертвованием. Пусть каждый шаг в вашей жизни будет полон благословений, а мир и благополучие навсегда поселятся в вашей семье!

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Поздравляем с праздником мужественных и сильных! Желаем здоровья, надежных друзей рядом и крепкой опоры во всех начинаниях. Пусть сила вашего духа поможет Украине стать еще сильнее, а ваши усилия принесут мир и согласие.

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С Днем Вооруженных Сил Украины! Казачьего мужества, дедовского достоинства, отцовской мудрости, несокрушимой силы воли и веры в собственные силы. Пусть оптимизм, покой и хорошее настроение всегда шагают рядом. Мирного неба, изобилия и процветания нашему государству!

Также OBOZ.UA публиковал полный перечень военных праздников, отмечаемых в Украине.

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