Новый тренер 'Челси' признался, что будет делать с Мудриком

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино пообещал выстроить новую стратегию в клубе, чтобы Михаил Мудрик полностью раскрыл свой потенциал. 22-летний полузащитник сборной Украины, перешедший из донецкого "Шахтера" за рекордные 100 млн евро, прибудет на первые сборы лондонцев 10 июля, через неделю после выступления на молодежном чемпионате Европы.

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Михаил на Евро-2023 из-за травмы принял участие лишь в двух поединках, но успел отметится тремя результативными передачами. Мудрик стал одним из лучших игроков в четвертьфинале против Франции.

"Очень важно проводить время за разговорами. Я встречусь с ним до того, как он приедет на предсезонку. Мне очень хочется его видеть, познакомиться с ним, а затем разработать наилучшую стратегию, которая поможет ему выйти на тот уровень, которого ожидает "Челси". Нам нужно создать платформу, чтобы игроки чувствовали себя комфортно, создать пространство для их качественных выступлений и прогресса", - цитирует 51-летнего аргентинца The Guardian.

В прошлом сезоне "Челси" финишировал 12-м, но специалист не уверен, что в этом вина исключительно игроков. Командой за сезон руководили сразу четыре специалиста – Томас Тухель, Грэм Поттер, Бруно и Фрэнк Лэмпард.

"Нам нужно понять, почему игроки не работают так, как мы ожидаем. Только когда все ясно, мы не можем давать им отговорки. Нужно начать все нулю и сказать: "Давай теперь дело за тобой, покажи мне, что ты готов играть за этот клуб".

В конце прошлого сезона стало известно, что Почеттино планирует существенно разгрузить зарплатную ведомость, выгнав 15 игроков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мудрик получает 97 000 фунтов стерлингов в неделю или чуть более 4,5 млн грн.

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