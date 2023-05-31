Новый тренер "Челси" собирается выгнать 15 футболистов, устроив массовую чистку в команде

Новый главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино планирует существенно разгрузить зарплатную ведомость, избавившись от значительного количества игроков, сообщает Daily Mail. Уточняется, что первой жертвой запланированной чистки станет Жоао Феликс.

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Президент "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо подтвердил, что Феликс вернется в свой клуб после шестимесячной аренды в "Челси", на следующий день после того, как 1 июля вступит в действие контракт Почеттино в "Челси".

По информации издания, этим летом лондонцы будут уделять первоочередное внимание сокращению состава команды, которая увеличилась до более чем 30 игроков после двух трансферных окон этого сезона.

Ожидается, что Пьер-Эмерик Обамеянг, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Эдуард Менди и Каллум Хадсон-Одои уйдут, а будущее Калиду Кулибали, Сесара Аспиликуэты и Н'Голо Канте неясно. Денис Закария должен последовать за Феликсом и не будет выкуплен "Челси".

Также планируется продать Матео Ковачича, Конора Галлахера, Трево Чалобу и Рубена Лофтус-Чика. Под вопросом Мейсон Маунт, с которым Почеттино очень хочет работать, и у которого остался всего год контракта.

Почеттино начал тренерскую карьеру в 2009 году и работал в испанском "Эспаньоле", английских "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме", а также французском ПСЖ, с которым он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. С лондонцами он выходил в финал Лиги чемпионов.

"Челси" по итогам провального сезона 2022/2023 занял 12-е место, а также дошел до четвертьфинала ЛЧ. Командой за сезон руководили сразу четыре специалиста – Томас Тухель, Грэм Поттер, Бруно и Фрэнк Лэмпард.

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