Обозреватель The Athletic озвучил зарплаты некоторых футболистов лондонского "Челси". Украинский нападающий Михаил Мудрик получает 97 000 фунтов стерлингов в неделю или чуть более 4,5 млн грн.

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Автор статьи уточняет, что это относительно мало по последним стандартам "Челси" для высококлассного трансфера. Энцо Фернандес, который в том же месяце перешел из "Бенфики" в рекордную для клуба сумму в 106 миллионов фунтов стерлингов, получает не намного больше.

Одним из самых высокооплачиваемых футболистов в клубе был Кай Хаверц, получавший чуть менее 300 000 фунтов стерлингов в неделю.

Издание сообщает, что в этом окне "Челси" хочет избавиться от других высокооплачиваемых игроков, таких как Ромелу Лукаку, Кристиан Пулишич и Пьер-Эмерик Обамеянг. Цель руководствоа лондонцев заключается в том, чтобы создать группу молодых игроков на льготных контрактах с гораздо более низкой базовой зарплатой.

Молодые игроки Мало Густо и Андрей Сантос официально присоединятся к команде в следующем месяце после того, как в январе их купили у "Лиона" и Васко де Гамы, и они будут играть гораздо меньше.

Кроме того, "Челси" включил пункт во все контракты (для новых подписаний или продлений для нынешних игроков), который предусматривает снижение процента в случае невыхода в Лигу чемпионов.

Так как в сезоне 2022/23 "Челси" занял 12-е место и пролетел мимо всех еврокубков, этот пункт является актуальным.

Финансовые результаты клуба за год, закончившийся 30 июня 2022 года, показали, что у него одна из самых высоких зарплатных ведомостей в АПЛ — 340 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" за рекордные 100 млн евро, из которых 30 млн составляют бонусы.

После этого Михаил стал самым дорогим украинцем в истории английской Премьер-лиги, побив достижение Андрея Шевченко.

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