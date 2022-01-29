"Новый Шевченко" переходит из "Динамо" в итальянский клуб

Итальянский клуб "Сампдория" направил "Динамо" официальное предложение по нападающему Владиславу Супряги, которого тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в киевском клубе в свое время, назвал "новым Шевченко". Как сообщает журналист Фабрицио Романо речь идет об аренде украинца с правом выкупа.

В зарубежных СМИ указываются разные сроки. В частности в новости Sky Sport, называется два года. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что Супряга проведет в Италии 18 месяцев.

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Ситуация со сделкой должна решиться в ближайшее время, так как трансферное окно в Италии закрывается 31 января.

Авторитетный портал "Динамо Киев Inside" подтверждает эту информацию, уточняя что главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу дал добро на трансфер.

"Сампдория" в чемпионате Италии после 23 туров занимает 16-е место в Серии А.

Стоимость Супряги по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера.

Бывшая подруга футболиста Даша Савина заявила, что именно она не давала Владу сломаться, когда они молодые (ему 17, ей 18) приехали в столицу. В то время у футболиста был очень тяжелый период.

В 2020 году столичный клуб отказался отпускать его в "Болонью" за 12 миллионов евро, требуя 15 млн.

В 31 поединке минувшего сезона Владислав отличился 3 голами и 5 ассистами.

В конце прошлого года появилась информацию, что Супряга будет отдан в аренду в румынский "Клуж". 21-летний футболист так и не сумел доказать Луческу свою необходимость.