"Новый Шевченко" переходит из "Динамо" в итальянский клуб

Максим Иншаков
Футбол
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Владислав Супряга

Итальянский клуб "Сампдория" направил "Динамо" официальное предложение по нападающему Владиславу Супряги, которого тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в киевском клубе в свое время, назвал "новым Шевченко". Как сообщает журналист Фабрицио Романо речь идет об аренде украинца с правом выкупа.

Супряга переходит в Сампдорию

В зарубежных СМИ указываются разные сроки. В частности в новости Sky Sport, называется два года. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что Супряга проведет в Италии 18 месяцев.

Супряга в игре с Барселоной
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Ситуация со сделкой должна решиться в ближайшее время, так как трансферное окно в Италии закрывается 31 января.

Авторитетный портал "Динамо Киев Inside" подтверждает эту информацию, уточняя что главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу дал добро на трансфер.

Луческу одобрил трансфер Супряги

"Сампдория" в чемпионате Италии после 23 туров занимает 16-е место в Серии А.

 

Стоимость Супряги по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Форвард Владислав Супряга

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера.

Даша Савина дала откровенное интервью журналистам

Бывшая подруга футболиста Даша Савина заявила, что именно она не давала Владу сломаться, когда они молодые (ему 17, ей 18) приехали в столицу. В то время у футболиста был очень тяжелый период.

В 2020 году столичный клуб отказался отпускать его в "Болонью" за 12 миллионов евро, требуя 15 млн.

Владислав Супряга

В 31 поединке минувшего сезона Владислав отличился 3 голами и 5 ассистами.

Луческу отпускает Супрягу в Румынию.

В конце прошлого года появилась информацию, что Супряга будет отдан в аренду в румынский "Клуж". 21-летний футболист так и не сумел доказать Луческу свою необходимость.

Призыв к вакцинации.
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