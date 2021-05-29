Новости спорта 28 мая: экс-футболиста сборной Украины задержали пьяным в Киеве
В Киеве был задержан в состоянии алкогольного опьянения бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук, а промоутер Эдди Хирн не исключил, что Энтони Джошуа освободит чемпионский пояс из-за Александра Усика.
Кроме того, УЕФА решил изменить формат плей-офф Лиги чемпионов.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 28 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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