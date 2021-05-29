Новости спорта 28 мая: экс-футболиста сборной Украины задержали пьяным в Киеве

В Киеве был задержан в состоянии алкогольного опьянения бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук, а промоутер Эдди Хирн не исключил, что Энтони Джошуа освободит чемпионский пояс из-за Александра Усика.

Кроме того, УЕФА решил изменить формат плей-офф Лиги чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 28 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

В УЕФА решили изменить формат плей-офф Лиги чемпионов: СМИ сообщили подробности

Промоутер Джошуа высказался о бое с Усиком, заговорив об отказе от чемпионского пояса

В Киеве задержали пьяным за рулем знаменитого экс-футболиста сборной Украины. Видео

Видео дня

Английскому гранду предложили назначить Реброва на пост главного тренера – СМИ

Усик рядом не стоит с Фьюри, – экс-тренер Кличко

Промоутер Усика назвал ключевое преимущество украинца в бою с Джошуа

Усик – Джошуа: экс-соперник украинца оценил его шансы и потребовал реванш