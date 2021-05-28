Английскому гранду предложили назначить Реброва на пост главного тренера – СМИ

"Тоттенхэму" предложили кандидатуру украинца Сергея Реброва на пост главного тренера команды. Лондонский клуб находится в поисках наставника после увольнения португальца Жозе Моуриньо.

Как сообщает издание Tuttomercatoweb, наиболее приоритетным вариантом для английского гранда является возвращение в команду Маурисио Почеттино, который впервые в истории вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов 2018/19 и сейчас возглавляет французский ПСЖ. Одной из альтернатив аргентинцу может стать именно наш соотечественник.

Стоит отметить, что Ребров защищал цвета лондонского клуба, будучи игроком. В 2000 году он переехал в Англию из киевского "Динамо" за 18 миллионов евро, а в 2004-м покинул команду, не сумев проявить в ней свои лучшие качества.

Напомним, что украинский специалист начал тренерскую карьеру в "Динамо", с которым дважды выигрывал чемпионат и Кубок страны. После этого Ребров на год переехал в Саудовскую Аравию ("Аль-Ахли"), а затем возглавил "Ференцварош". С ним наш соотечественник три раза подряд становился чемпионом Венгрии и впервые за 25 лет вывел клуб в основную сетку Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Сергея возник конфликт с руководством команды, в результате которого он написал заявление об отставке.

СМИ рассказали о проблемной ситуации, которая касается возможной работы Реброва в сборной Украины.