Усик – Джошуа: экс-соперник украинца оценил его шансы и потребовал реванш

Латвийский боксер Майрис Бриедис (27-1, 19 КО) бросил вызов Александру Усику (18-0, 13 КО) накануне вероятного боя украинца с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Он также оценил шансы боксеров в будущем поединке.

В интервью RT Sport MMA Бриедис, который уже дрался с Усиком в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (победа украинца решением большинства судей – ред.) в 2018 году, отметил, что Александр имеет все шансы на победу.

"Усик сейчас набрал вес. Если он будет готов на 100%, бой будет непростым для Джошуа. Усик будет играть в ту же игру, в которую он играет все эти годы. Шансы – 50 на 50. Но когда Усик дрался с Чисорой, у него были проблемы с руками. Если Усик победит Джошуа, я буду следующим. Потому что я должен пересмотреть результат предыдущего боя с Усиком", – сказал Бриедис.

Напомним, поединок Усик – Джошуа был официально санкционирован Всемирной боксерской организацией (WBO). Стороны уже вступили в переговоры относительно организации боя, а СМИ назвали возможные даты.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально Энтони Джошуа должен был подраться с соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, суд в США обязал провести третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером. Оба боксера уже подписали контракт на поединок, который состоится 24 июля в Лас-Вегасе.

В то же время в команде Джошуа назвали трех боксеров, которые могут стать заменой Александру Усику. Сам украинец записал грозное видеообращение к промоутеру британца Эдди Хирну, потребовав "больше денег".

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал, как продвигаются переговоры об организации поединка против Джошуа.