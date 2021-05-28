Усик рядом не стоит с Фьюри, – экс-тренер Кличко

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) не имеет никаких шансов победить Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Цыганский король, как называют британца, станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу "Боксерская правда" выразил бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев. По его словам, в ближайшие два года Тайсон будет доминировать в супертяжелом дивизионе в боксе.

"Фьюри – красавчик. Я боксеров люблю не только за технику, но и за то, как они ведут дела. Да, можно говорить, что он клоун, но посмотрите, как он уничтожил Уайлдера. Фьюри будет абсолютным чемпион мира. Запомните, в хевивейте сейчас игра Фьюри. Это мое личное мнение. Усик вообще там рядом не стоит, пусть забудет на два года", – сказал Городничев.

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Напомним, 24 июля Тайсон Фьюри проведет третий поединок против американца Деонтея Уайлдера. Изначально Цыганский король должен был драться с соотечественником Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Однако по решению арбитражного суда в США этот поединок был отменен.

Для Джошуа этот факт означает то, что он должен провести обязательную защиту в бою с Усиком. Всемирная боксерская организация официально санкционировала поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Городничев рассказал о том, что для Василия Ломаченко была куплена золотая медаль Олимпиады-2008. Он назвал сумму сделки, которая якобы равнялась 700 тысячам долларов.