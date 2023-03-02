Нового тренера сборной Украины по футболу оценили словами ''это неправильно вообще, ни в каком смысле''

Знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич считает крайне неразумным решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначить Руслана Ротаня наставником национальной сборной Украины. Маркевич напомнил, что у Ротаня параллельно остаются еще две должности: главный тренер в молодежной команде и в "Александрии".

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Маркевич сомневается, что Руслан сможет показать успешные результаты на трех работах одновременно.

"Я не думаю, что Ротаню нужно было принимать национальную сборную. Надо заниматься молодежкой серьезно. Я считаю, что это основное для нас соревнование. Мы никогда не играли на Олимпиаде, давно не попадали в финальную часть Евро U-21. В "Александрии" тоже люди на что-то рассчитывают", - цитирует Мирона Богдановича "Украинский футбол".

Маркевич оценил назначение от УАФ словами "это неправильно вообще, ни в каком смысле".

"Я понимаю, что он парень добросовестный. Не нужно было ему это предлагать", – сказал Маркевич.

Напомним. что именно Ротань будет руководить национальной командой на старте отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. 41-летний специалист выведет "сине-желтых" на товарищеский матч 23 марта и поединок против англичан 26 марта.

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