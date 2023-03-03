''Я уже давно в шоке'': Леоненко раскритиковал назначение Ротаня тренером сборной Украины

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал назначение Руслана Ротаня временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. По словам экс-нападающего, главный тренер "молодежки" и "Александрии" пока не добился никаких значительных успехов.

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Об этом сам Леоненко заявил в эфире своего YouTube-канала. Он добавил, что когда тренер работает сразу с тремя командами одновременно, ждать каких-то грандиозных успехов не приходится. Экс-динамовец возмутился работой Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая довела ситуацию с новым наставник сборной до абсурда.

"Я уже давно в шоке от этих решений по поводу тренеров. Только у нас может такое быть. Скоро играть, а у нас нет тренера. Сейчас вдруг назначили Ротаня, он выкопал Коноплянку. А че с улицы не взять? Я уже устал говорить, что в сборную люди должны попадать, а у нас просто берут. В нашей сборной были уже все. Ротань реально еще ничего не доказал. Он хороший футболист и нормальный парень, но почему в сборную? Давайте еще с улицы кого-то возьмем. Ротань три команды тренирует, он уже Лобановского превзошел. Когда такое происходит, не ждите хорошего результата, может быть только случайность", – поделился мнением Леоненко.

Напомним, УАФ объявила о том, что Ротань будет работать с главной командой страны на старте отбора к Евро-2024, когда "сине-желтые" сыграют с Англией 26 марта. При этом соглашение будет действовать до момента подписания контракта с Сергеем Ребровым.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне старта в отборочном турнире Евро-2024 сборная Украины потеряла из-за травм капитана команды и одного из легионеров.

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