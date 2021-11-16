НОК Украины поздравил отказавшуюся от гражданства Оксану Баюл и поплатился

Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook поздравил с днем рождения легендарную фигуристку Оксана Баюл, которая ранее отказалась от украинского гражданства. Первая олимпийская чемпионка нашей страны 16 ноября отпраздновала свое 43-летие.

НОК медалистке Лиллехаммера-1994 пожелал довольства и любви, благополучия и здоровья, счастья и удачи, нарвавшись на критику от читателей. Много юзеров припомнили слова Баюл, которые она написала у себя в Instagram.

Оксана тогда заявила, что "родилась русской, добыла "золото" для Украины а умрет американкой". Таким образом она отреагировала на критику ее желания получить паспорт США.

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Украинцы остались недовольны таким решением НОК, резонно поинтересовавшись, почему поздравляют американо-россиянку .

Спустя некоторое время авторам пришлось закрыть комментарии под поздравительным постом. оставив лишь доброжелательные сообщения.

Отметим, что 24 августа Баюл похвасталась фото с флагом Соединенных Штатов Америки. Спортсменка отметилась соответствующим постом в социальной сети Instagram в День Независимости Украины.

Напомним, что Оксана в 16 лет добыла для нашей страны первое "золото" на зимних Играх, которое так и оставалось единственным до Олимпиады-2014 в Сочи. Баюл опередила представительниц США и Китая и взошла на первую ступень пьедестала.

Головокружительный успех негативно повлиял на Оксану. Она пристрастилась к алкоголю, попала в серьезную аварию, однако сумела выпутаться из сложной жизненной ситуации.

После победы на ОИ украинка переехала в США. Баюл сейчас тренирует детей, а также воспитывает пятилетнюю дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте прошлого года Баюл проиграла в американском суде апелляцию относительно своего иска против Украины и не смогла отсудить у нашей страны $50 млн.

В апреле этого года Баюл попала в скандал с россиянами, намекнув, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе незаконно использует название "Чемпионы на льду" для своего шоу.

До этого Баюл заявила, что российская чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова позаимствовала ее идею насчет костюма.

После этого Оксане стали угрожать в Instagram.