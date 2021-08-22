"Скатертью дорога": в сети бурно отреагировали на решение Баюл отказаться от гражданства Украины

Решение знаменитой олимпийской чемпионки 1994 года Оксаны Баюл отказаться от гражданства Украины не оставило равнодушными как любителей фигурного катания, так и рядовых наших граждан. В комментариях в Facebook OBOZREVATEL, большинство юзеров считают, что такой поступок не делает чести экс-спортсменке.

Пользователи пишут, что если отношение к стране зависит от приглашения на празднование Дня независимости, то нет смысла считать такого человека украинцем.

"Родину, как и маму не выбирают. Она дала Украине медаль, Украина дала ей дом, заботу, тренеров, не надо плевать в колодец. Прошлые заслуги ей в плюс, но она уже много лет живёт в Америке. Вести себя достойно надо. Зачем эта демонстрация агрессии на страну, которая тебя подняла?", – отмечают украинцы под публикацией.

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В соцсетях отмечают, что с Украиной остаются все те кто любит и уважает, как Родину-мать.

"Если она не чувствует этого чувства, обижается, что ее не пригласили, то не является настоящей патриоткой. Это еще и хорошо что отказалась, пусть едет там где ее приглашают", – пишут юзеры.

Стоит отметить, что нашлись и те, кто сожалеет о потере такой личности.

"В 1994 году никто в мире нас не знал и не задумывался о существовании такой страны как Украина. И вот тоненькая девочка на льду сообщает всему миру о нашем существовании! Вы этого не понимаете, а мы плакали. Очень многие вообще спрашивал, а где Украина находится? Она сделала намного больше чем все политики вместе взятые!" – вспоминают интернет-пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте прошлого года Баюл проиграла в американском суде апелляцию относительно своего иска против Украины и не смогла отсудить у нашей страны $50 млн.