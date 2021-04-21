Оксане Баюл стали угрожать после критики россиян

Прославленная украинская фигуристка и олимпийская чемпионка Оксана Баюл заявила, что после ее критики в адрес российского тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой ей поступила угроза.

Подруга Оксаны Наталья Шляпникофф получила в Facebook сообщения от 76-летнего журналиста из Днепра Валерия Мякотенко.

"У меня есть просьба. Оксана Баюл – твоя давняя подруга. Скажи ей по-дружески, чтобы она не давала плохих интервью о Тарасовой, Галине Змиевской и вообще о той части её жизни, когда она стала чемпионкой. Это не по-христиански! Скажи ей наслаждаться жизнью и делать всё, чтобы её дочь стала хорошей фигуристкой и человеком", — говорится в тексте сообщения.

Шляпникофф восприняла послание украинского пенсионера как угрозу в адрес её подруги, о чём и рассказала своим подписчикам:

"Это сообщение взбудоражило меня. Я воспринимаю это как угрозу. Прямо как фильме "Крёстный отец". По сути, там говорится, что Оксана должна умалчивать правду о том, что делали с ней разные персоны, указанные в сообщении. Я предупредила Оксану и ответила журналисту! Я уважаю Оксану за то, что она наконец-то начала говорить правду!"

Баюл у себя в Instagram обратилась к журналисту Валерию Мякотенко, обратив внимание на то, что в Facebook журналист хвалит ее, а за спиной критикует:

"Не надо мне угрожать через моих друзей"

Как сообщал OBOZREVATEL, Баюл намекнула, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе незаконно использует название "Чемпионы на льду" для своего шоу. До этого Баюл заявила, что российская чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова позаимствовала ее идею насчет костюма.