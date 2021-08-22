Знаменитая Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства

Прославленная украинская фигуристка Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины. Об этом олимпийская чемпионка 1994 года написала в своем Instagram.

43-летня уроженка Днипра призналась, что ей надоело кому-то, что-то доказывать.

"Нет, так нет. Головой в бортик без меня. Я делаю это . Я так взволнована. Пора. Слава Богу, за все спасибо", – отметила бывшая спортсменка.

Ранее Баюл написала про унижение, когда ее не пригласили на празднование 30-летия Независимости Украины.

Видео дня

"Чего вы добились в вашем ко мне унижении? Вот в чем вопрос. А то, что Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет Независимости, так я уже давно не летаю в облаках. Все равно спасибо", – заявила Оксана Сергеевна.

Напомним, что Оксана в 16 лет добыла для нашей страны первое "золото" на зимних Играх, которое так и оставалось единственным до Олимпиады-2014 в Сочи. Баюл опередила представительниц США и Китая и взошла на первую ступень пьедестала.

Головокружительный успех негативно повлиял на Оксану. Она пристрастилась к алкоголю, попала в серьезную аварию, однако сумела выпутаться из сложной жизненной ситуации.

После победы на ОИ украинка переехала в США. Баюл сейчас тренирует детей, а также воспитывает пятилетнюю дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте прошлого года Баюл проиграла в американском суде апелляцию относительно своего иска против Украины и не смогла отсудить у нашей страны $50 млн.

В апреле этого года Баюл попала в скандал с россиянами, намекнув, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе незаконно использует название "Чемпионы на льду" для своего шоу.

До этого Баюл заявила, что российская чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова позаимствовала ее идею насчет костюма.

После этого Оксане стали угрожать в Instagram.