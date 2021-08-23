'Родилась русской': Баюл об отказе от украинского гражданства

Легендарная фигуристка Оксана Баюл, которая отказалась от украинского гражданства, заявила, что родилась русской. Чемпионка Олимпийских игр 1994 года поблагодарила всех за реакцию на новость о ее решении.

На своей странице в социальной сети Instagram Баюл опубликовала фотопортрет. Она подписала снимок фразой, в которой отреагировала на слова в свой адрес со стороны пользователей после ее заявления о получении паспорта США.

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"Я всех за все благодарю. Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой", – написала первая в истории Украины чемпионка Олимпийских игр.

Оксана добыла победу в норвежском Лиллехаммере в 16 лет. Ее "золото" на зимних Играх оставалось единственным для Украины до Олимпиады-2014 в Сочи. На Играх-94 Баюл опередила представительниц США и Китая и взошла на первую ступень пьедестала.

Головокружительный успех негативно повлиял на Оксану. Она пристрастилась к алкоголю, попала в серьезную аварию, однако сумела выпутаться из сложной жизненной ситуации.

После победы на ОИ украинка переехала в США. Баюл сейчас тренирует детей, а также воспитывает пятилетнюю дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Баюл попала в скандал с россиянами, намекнув, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе незаконно использует название "Чемпионы на льду" для своего шоу.

До этого Оксана заявила, что российская чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова позаимствовала ее идею насчет костюма.