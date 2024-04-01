'Негодяй': в России набросились с обвинениями на футболиста сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вызвал приступ гнева у российского футбольного агента Вадима Шпинева. Представитель страны-агрессорки возмутился, что наш соотечественник раскритиковал итальянскую "Аталанту", за которую раньше выступал, за промо игры национальной сборной РФ.

Об этом Шпинев заявил в интервью порталу Sport24. По словам представителя хавбека сборной России Алексея Мирачнука, который как раз и выступает за клуб из Бергамо, Малиновский также якобы устроил подставу другому представителю команды РФ Александру Головину во время выступлений за французский "Марсель".

"Комментарии Малиновского в адрес "Аталанты"? Не буду комментировать, потому что нормативная лексика сейчас закончится. Поведение этого человека многогранно и много раз показывалось. Например, в матче с Сашей Головиным. Он сам инициировал все встречи, просил обменяться футболками, а потом выдал это так, что Головин к нему подошел. Но это же бред. Саша сидел в раздевалке, когда тот стоял у раздевалки и долго ждал и просил администратора позвать Головина. Негодяй", – сказал Шпинев.

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