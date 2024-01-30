Генеральный директор ФК "Иркутск" Роман Городничев обвинил госкорпорацию "Газпром" в сегрегации населения террористического государства. Руководитель клуба второй лиги высмеял слоган "Мечты сбываются", добавив, что это происходит только у акционеров компании, которые используют в своих интересах природные ископаемые.

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Такое скандальное заявление Городничев сделал в интервью порталу Sports.ru. Футбольный функционер отметил, что в "Газпроме" тратят миллионы долларов на спонсорство клубов за пределами России, а развитие спорта в РФ компанию мало интересует. Исключением является лишь "Зенит", представители которого, приезжая в регионы, ведут себя "как короли".

"Газпром" кучу денег выделяет, чтобы быть титульником на стадионе "Бешикташа". Понимаю, там свои интересы, но вы выделите хотя бы по 20 млн рублей на каждый клуб второй лиги. По сути, это ведь общий газ, а мечты сбываются только у вас. И потом, когда приезжает "Зенит-2", они ведут себя как короли: "Есть у вас тут магазин нормальный?". Вы чего вообще? Мы такие же люди, мы не отдельная часть России. "Слушайте, в себя придите", – говорю. Такая вот правда жизни", – сказал Гордничев.

Ранее бывший тренер "Акрона" Евгений Калешин раскритиковал уклад российского футбола, который "специально разваливают", как и "образование и армию". После этого его быстро "обработали" и уже через несколько недель он отправился в оккупированные регионы Украины, повторяя нарративы кремлевской пропаганды о якобы попытках уничтожить русских.

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