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"Неприятные чувства": Малиновский отреагировал на свой скандал из-за игрока сборной России, упрекнув болельщиков

Александр Чеканов
Футбол
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'Неприятные чувства': Малиновский отреагировал на свой скандал из-за игрока сборной России, упрекнув болельщиков

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский извинился перед болельщиками за то, что после матча чемпионата Франции "Марсель" – "Монако" поприветствовал россиянина Александра Головина. При этом полузащитник признался, что не ожидал массовой критики от соотечественников из-за этой ситуации.

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''Неприятные чувства'': Малиновский отреагировал на свой скандал из-за игрока сборной России, упрекнув болельщиков

Об этом Малиновский написал на своей странице в социальной сети Instagram. 29-летний уроженец Житомира отметил, что машинально пожал руку представителю страны-агрессора, так как после каждого поединка футболисты благодарят друг друга за игру.

''Неприятные чувства'': Малиновский отреагировал на свой скандал из-за игрока сборной России, упрекнув болельщиков

"Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока "Монако". Я понимаю, что лучше бы я его обошел стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал. Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те оскорбления и хейт за секундную вину по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала войны, вызывают у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки", – отметил Малиновский.

''Неприятные чувства'': Малиновский отреагировал на свой скандал из-за игрока сборной России, упрекнув болельщиков

Украинский футболист также добавил, что должен подчиняться правилам командных видам спорта. "В индивидуальном спорте я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований. Слава Украине", – резюмировал Руслан.

''Неприятные чувства'': Малиновский отреагировал на свой скандал из-за игрока сборной России, упрекнув болельщиков

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник Николай Морозюк назначен на должность спортдиректора кипрского (до 2022 российского) футбольного клуба "Красава", принадлежащего российскому блогеру Евгению Савину.

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