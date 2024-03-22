'Позор вам': Малиновский гневно отреагировал на произошедшее после матча Россия – Сербия

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский раскритиковал итальянскую "Аталанту" за рекламу матча национальных команд России и Сербии, которая состоялась накануне в Москве. Наш соотечественник назвал позорными действия своего бывшего клуба, где он выступал три с половиной года.

Такую реакцию у Малиновского вызвал пост на странице "Атланты" в социальной сети Instagram. Клуб из Бергамо позволил официальному аккаунту сборной России разместить у себя в профиле видео гола Алексея Миранчука, который сейчас выступает за итальянскую команду.

"Позор вам", – написал Малиновский в комментариях. Его поддержала супруга Роксана, а также другие украинцы, которые обвинили "Аталанту" в поддержке России и ее военной агрессии в отношении нашей страны.

"Российская фашистская федерация ежедневно убивает украинских детей. А футбольный клуб "Аталанта" решает поприветствовать фаната фашизма?! Какое будет следующее фото? Может с Гитлером? Это позор", – написал один из поклонников футбола.

Отметим, что сам спарринг России и Сербии завершился победой хозяев 4:0, но вызвала насмешки со стороны болельщиков команды из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов возмутился тем, что в отличие от представителей РФ израильские команды продолжают выступать в международных соревнованиях.

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