Бывший футболист сборной Черногории Младен Кашчелан решил подыграть российской пропаганде и выдал ложь об украинцах. Экс-игрок львовских "Карпат" (семь матчей в сезоне 2009/10) обвинил жителей нашей страны в якобы негативном отношении к иностранцам.

Об этом нынешний ассистент главного тренера команды "Пари Нижний Новгород" заявил в интервью порталу Sport24. По словам Кашчелана, в 2013 году он боялся переходить в тульский "Арсенал", но о своем переезде в страну-агрессорку совсем не жалеет. Также он подтвердил, что в ноябре 2022 года получил российский паспорт.

"Супруга предложила полететь в Россию и просто познакомиться. Я был против – в 2009-м году я играл в Украине, в "Карпатах", и у меня остались негативные воспоминания: там все были очень токсично настроены по отношению к иностранцам. Переживал, что в России будет то же самое. Я и моя супруга связываем будущее нашей семьи именно с этой страной. Поэтому мы решили получить российские паспорта. Мы получали паспорта РФ в очень тяжелое время", – сказал Кашчелан.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков обвинил украинские клубы в якобы подстрекательстве к бойкотам матчей с участием команд из РФ на тренировочных сборах.

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