Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился очередным воинственным высказыванием в отношении Украины и ее союзников. Бывший биатлонист в патриотичном угаре со словами "не надо стесняться" призвал "бахнуть" по нашей стране, чтобы "решить этот вопрос раз и навсегда".

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Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина выразил уверенность, что после окончания войны и фантомной победы России представители страны-агрессорки смогут вернуться в международные соревнования и Олимпиаду.

"Надо в первую очередь побеждать в Украине, решать этот вопрос раз и навсегда. Бахнуть так, чтобы больше никогда никому не захотелось, и не надо этого стесняться. Надо прислушаться к истории, Александр Суворов не зря говорил, что войну надо заканчивать подчистую, чтобы не начиналась вторая. И уже после этого можно заявляться и на участие в Играх, и на их проведение", – сказал Васильев.

До этого он возмутился решению украинских спортсменов не пожимать руку россиянам на Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявив, что "не бывает вечных войн".

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе со словами "Россия никому не объявляла войны" мерзко высказалась об олимпийском перемирии. Кроме того, бывшая лыжница назвала убожеством предстоящие Игры в столице Франции, за что мгновенно получила едкие комментариями со стороны болельщиков.

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