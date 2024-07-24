УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Не надо этого стесняться": чемпион ОИ из РФ в патриотичном угаре призвал к уничтожению Украины

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
2,1 т.
'Не надо этого стесняться': чемпион ОИ из РФ в патриотичном угаре призвал к уничтожению Украины

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился очередным воинственным высказыванием в отношении Украины и ее союзников. Бывший биатлонист в патриотичном угаре со словами "не надо стесняться" призвал "бахнуть" по нашей стране, чтобы "решить этот вопрос раз и навсегда".

Видео дня

Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина выразил уверенность, что после окончания войны и фантомной победы России представители страны-агрессорки смогут вернуться в международные соревнования и Олимпиаду.

"Не надо этого стесняться": чемпион ОИ из РФ в патриотичном угаре призвал к уничтожению Украины
"Не надо этого стесняться": чемпион ОИ из РФ в патриотичном угаре призвал к уничтожению Украины

"Надо в первую очередь побеждать в Украине, решать этот вопрос раз и навсегда. Бахнуть так, чтобы больше никогда никому не захотелось, и не надо этого стесняться. Надо прислушаться к истории, Александр Суворов не зря говорил, что войну надо заканчивать подчистую, чтобы не начиналась вторая. И уже после этого можно заявляться и на участие в Играх, и на их проведение", – сказал Васильев.

"Не надо этого стесняться": чемпион ОИ из РФ в патриотичном угаре призвал к уничтожению Украины

До этого он возмутился решению украинских спортсменов не пожимать руку россиянам на Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявив, что "не бывает вечных войн".

"Не надо этого стесняться": чемпион ОИ из РФ в патриотичном угаре призвал к уничтожению Украины

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе со словами "Россия никому не объявляла войны" мерзко высказалась об олимпийском перемирии. Кроме того, бывшая лыжница назвала убожеством предстоящие Игры в столице Франции, за что мгновенно получила едкие комментариями со стороны болельщиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!