Назван новый клуб Зинченко: спортивные итоги 6 января

Сборная России по хоккею проиграла Финляндии и осталась без медалей молодежного ЧМ, а английский "Манчестер Сити" решил продать украинца Александра Зинченко.

Кроме того на молодежном ЧМ по хоккею произошел скандал с болельщиком, который оскорбил Россию.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 6 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"МанСити" согласился отпустить Зинченко: СМИ назвали новый клуб украинца

Россия разгромно проиграла Финляндии и осталась без медалей МЧМ по хоккею

Капитан "Динамо" в вышиванке трогательно поздравил украинцев с Рождеством. Видео

Болельщик сборной Финляндии оскорбил россиян во время матча МЧМ по хоккею

Милевский рассказал, как его одноклубник застал жену за изменой

Российский футболист забил гол через 10 секунд после выхода на замену. Видео

Канделаки о МЧМ по хоккею: Россию умеют душить