Капитан "Динамо" в вышиванке трогательно поздравил украинцев с Рождеством. Видео
Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук вместе со своей супругой Анной в канун Рождества опубликовал поздравительное послание для всех украинцев.
Футболист и его вторая половинка, одетые в вышиванки, продекламировали поздравительный стих.
"Вітаєм із святом всі Ваші родини,
Здоров’я міцного і Музи щоднини.
Достатку у сім’ях, любовi і щастя,
Щоб Вас обминали всі біди й напасті.
Смачної куті та вертепів веселих,
Родинних столів в кожнім домі багатих.
Колядки співайте, святкуйте Різдво.
Христос народився! Славімо його".
Такие слова вызвали настоящий восторг в комментариях.
" Боже, кэп... это прекрасно!! Как надоели в ленте ж*пы и накачанные губы. Вы прекрасны! Здоровье и благополучие вам и всем украинцам! Топ!" – написал один из юзеров.
Напомним, что семья Сидорчука сбежала от промозглой киевской зимы в жаркие Мальдивы.
Футболист вместе с женой Анной и тремя детьми отправился отдыхать на Индийский океан.
Девушка уже успела похвастаться снимками в купальнике, вызвав шквал восторженных отзывов от друзей.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2017 года у Сидорчука родилась двойня – мальчик и девочка .
Также у четы Сидорчуков есть дочка Кира, которая появилась на свет в мае 2015 года.