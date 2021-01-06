Капитан "Динамо" в вышиванке трогательно поздравил украинцев с Рождеством. Видео

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук вместе со своей супругой Анной в канун Рождества опубликовал поздравительное послание для всех украинцев.

Футболист и его вторая половинка, одетые в вышиванки, продекламировали поздравительный стих.

"Вітаєм із святом всі Ваші родини,

Здоров’я міцного і Музи щоднини.

Достатку у сім’ях, любовi і щастя,

Щоб Вас обминали всі біди й напасті.

Смачної куті та вертепів веселих,

Родинних столів в кожнім домі багатих.

Колядки співайте, святкуйте Різдво.

Христос народився! Славімо його".

Такие слова вызвали настоящий восторг в комментариях.

" Боже, кэп... это прекрасно!! Как надоели в ленте ж*пы и накачанные губы. Вы прекрасны! Здоровье и благополучие вам и всем украинцам! Топ!" – написал один из юзеров.

Напомним, что семья Сидорчука сбежала от промозглой киевской зимы в жаркие Мальдивы.

Футболист вместе с женой Анной и тремя детьми отправился отдыхать на Индийский океан.

Девушка уже успела похвастаться снимками в купальнике, вызвав шквал восторженных отзывов от друзей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2017 года у Сидорчука родилась двойня – мальчик и девочка .

Также у четы Сидорчуков есть дочка Кира, которая появилась на свет в мае 2015 года.