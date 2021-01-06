Канделаки о МЧМ: Россию умеют душить

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала неудачное выступление сборной России по хоккею на молодежном чемпионате мира (МЧМ), который прошел в канадском Эдмонтоне.

По словам руководителя российского канала, ключевым в поражении от сборной Финляндии стал прессинг соперника, с которым хоккеисты РФ не смогли справиться.

"Нас – взрослых и молодых хоккеистов – умеют душить, а любая машина ("Красная", немецкая, просто хороший мужчина) в условиях асфиксии начинает сбоить", – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Канделаки уверена, что именно поэтому Россия "сломалась два раза подряд", намекая на проигрыш в полуфинале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в финале турнира молодежная сборная США обыграла сверстников из Канады (2:0) и в пятый раз в истории завоевала титул чемпионов мира до 20 лет.