Названо новий клуб Зінченка: спортивні підсумки 6 січня

Збірна Росії з хокею програла Фінляндії і залишилася без медалей молодіжного ЧС, а англійський "Манчестер Сіті" вирішив продати українця Олександра Зінченка.

Крім того на молодіжному ЧС з хокею стався скандал з вболівальником, який образив Росію.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 6 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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