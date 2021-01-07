Названо новий клуб Зінченка: спортивні підсумки 6 січня
Збірна Росії з хокею програла Фінляндії і залишилася без медалей молодіжного ЧС, а англійський "Манчестер Сіті" вирішив продати українця Олександра Зінченка.
Крім того на молодіжному ЧС з хокею стався скандал з вболівальником, який образив Росію.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 6 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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