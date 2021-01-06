Российский футболист забил гол через 10 секунд после выхода на замену. Видео

Российский футболист "Монако" Александр Головин эффектно вернулся в игру после 4-месячного перерыва, связанного с травмой задней поверхности бедра.

В гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции в Лиге 1 против "Лорьяна" 24-летний полузащитник сборной России вышел на поле на 64-й минуте, а спустя 10 секунд отметился голом, сделав счет 2:1.

Это положило начало разгрому хозяев. Встреча завершилась со счетом 5:2. После этой победы монегаски набрали 30 очков и вышли на 5-ю строчку в турнирной таблице.

"Монако" отреагировал на такой успех своего хавбека, разместив поздравительный пост в Twitter.

"Царь вернулся", – говорится в твите.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее переход Головина из московского ЦСКА в "Монако" попал в топ-10 худших трансферов чемпионата Франции.

Отметим, что Головин, ставший одним из героев матча-открытия ЧМ-2018, попал в скандал на мундиале. Футболист сборной России устроил демарш в прямом эфире Первого канала.