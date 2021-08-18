Воспитанник 'Динамо' и чемпион мира: кто такой новый тренер сборной Украины Петраков и почему его назначили

Сегодня сборная Украины получила, наверное, самого неожиданного тренера – 64-летнего Александра Петракова. В квалификации украинского коуча сомневаться не приходится, но прежде всего, в работе с детскими и юношескими командами.

В 2019 году Петраков сенсационно сделал из украинской молодежки чемпионов мира. Но в главной сборной страны его все равно не ждали, и, как утверждают футбольные эксперты, человек он там временный.

Почему пригласили Петракова

Петраков вынужден спасать ситуацию и принимать команду за две недели до следующего отборочного окна чемпионата мира из-за клубных проблем Сергея Реброва, которому пока не удалось договориться с "Аль-Айном" о расторжении действующего соглашения. Ведь именно бывшего наставника киевского "Динамо" и венгерского Ференцвароша должны были объявить новым рулевым сборной после ухода Андрея Шевченко.

Видео дня

Но дело в том, что Реброва ждали в сборной не ранее окончания отбора на ЧМ-2022, а, может, и после самого мундиаля и ухода Шевченко, который хотел принять европейский клуб. Желательно — из Италии, а в идеале — "Милан", с которым выигрывал Лигу чемпионов. И раз уж нынешний наставник "россо-нери" Стефано Пиоли сумел удержаться на своей должности, а Шевченко добился со сборной Украины рекордного четвертьфинала Евро-2020, Ребров со спокойной совестью заключил контракт с "Аль-Айном" из ОАЭ с зарплатой почти 4 млн евро.

Трудно однозначно сказать, что произошло после Евро-2020 и какая кошка пробежала между Андреем Шевченко и руководством УАФ, но 1 августа тренер объявил об уходе из сборной. Что стало для всех огромной неожиданностью.

Тем не менее национальную команду готов был принять бывший наставник Металлиста и Днепра Мирон Маркевич, который в 2010 году уже успел попробовать свои силы в сборной. Выиграл три из четырех матчей и ушел в знак протеста после обвинения его Металлиста в договорном поединке с Карпатами.

По информации, прозвучавшей в программе "Футбольный формат", Маркевич хотел видеть в своем тренерском штабе Сергея Ковальца и сына Остапа, который бы совмещал работу с должностью наставника "Мариуполя". Но сам Маркевич-старший заявил, что ему не предлагали возглавить сборную Украины, а лишь поставили перед фактом - следующим тренером будет Ребров.

Сообщалось, что руководство "Аль-Айна" пошло на уступки украинскому тренеру и готово было отпустить Реброва без всяких штрафных санкций. Однако различные агенты, которые получили комиссионные за переход Реброва, не хотят возвращать деньги эмиратскому клубу, а это — миллионы долларов.

И пока Ребров в срочном порядке оформляет свой развод с Аль-Айном, сборную Украины временно возглавит Александр Петраков.

Петраков будет готовить "сине-желтых" к матчам отбора ЧМ-2022 с Казахстаном 1 сентября и Францией - 4 сентября. Но как только бывший наставник Динамо решит все проблемы в ОАЭ, Петраков передаст Реброву первую команду и вернется в сборную U-17, которую возглавляет на данный момент. По крайней мере, такую информацию сообщил журналист Игорь Цыганык. А как будет на самом деле - покажет время.

Карьера Петракова

64-летний киевлянин Петраков является воспитанником столичного "Динамо", но большую часть своей восьмилетней карьеры защитника провел в винницком "Локомотиве" и ровенском "Авангарде". А в 1993 году начал тренировать в штабе запорожского "Торпедо". Затем три года Петраков провел во второй команде киевского ЦСКА. А его последним взрослым клубом 20-лет назад была "Винница".

В 2001 году Петраков вернулся в киевское "Динамо" уже в качестве тренера ДЮСШ и оказался в своей стихии. Через 10 лет ему доверили сборную Украины среди игроков до 17 лет. Затем в 2014 и 2018 годах подопечные киевского специалиста стали участниками юношеского чемпионата Европы до 19 лет. И сначала замкнули первую пятерку, а затем улучшили свой результат, дойдя до полуфинала.

Главным же тренерским достижением Петракова является победа на молодежном чемпионате мира-2019. Благодаря этому успеху в 2019-м украинский специалист вошел в топ-25 лучших наставников сборных в мире. А болельщики узнали про таких талантливых игроков, как Лунин, Сикан, Бондарь, Корниенко, Супряга, Булеца, Цитаишвили, Попов, Конопля и еще полтора десятка юных звезд.

А еще Петраков славится своей прямотой. И когда по итогам 2019 года не стал лучшим тренером Украины, проиграв звание Шевченко, очень расстроился и честно рассказал об этом прессе.