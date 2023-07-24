'Нажрался просто': звезда сборной РФ обиделся на Селезнева за оскорбление россиян

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов своеобразным образом ответил экс-нападающему "Шахтера" и "Днепра" Евгению Селезневу, который ранее назвал ошибкой свой переход в краснодарскую "Кубань" в 2016 году. Обладатель Кубка УЕФА вспомнил историю о том, как украинец нелестно высказывался о представителях страны-агрессора.

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Об этом Радимов рассказала в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". По утверждению участника чемпионата Европы-96, украинские и российские футболисты устроили застолье, во время которого Селезнев обзывал россиян м*даками и предъявлял им претензии.

"Про Селезнева история. Год где‑то 2020‑й. Общая компания – несколько русских и украинских футболистов. В какой‑то момент Селезнев, выпив два‑три бокала вина, начинает с претензиями: "Вы русские м*даки…" И так далее… А футболисты все известные, играли на чемпионатах мира и Европы, не буду просто называть имена. Я понимаю, что он начинает перебирать, не останавливается. Нажрался просто. Причем все остальные украинские пацаны его успокаивали. В итоге мы разошлись спокойно", – сказал Радимов.

Ранее Селезнев, который 6 июня завершил футбольную карьеру, поразил всех болельщиков свитшотом с посланием к российскому диктатору Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Селезнев рассказал, что ему угрожают расстрелом в случае приезда в родную Макеевку из-за его антивоенной позиции.

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