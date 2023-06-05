'Как я мог так сделать...' Футболист Селезнев сделал признание о переезде в Россию

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев назвал ошибкой свой переход в российскую "Кубань" зимой 2016 года. Финалист Лиги Европы-2015 и участник Евро-2016, который провел в стране-агрессорке всего несколько месяцев? добавил, что не имел права объяснять свой трансфер в страну-агрессорку необходимостью кормить семью.

Видео дня

Об этом Селезнев заявил в интервью SportArena. Экс-нападающий донецкого "Шахтера" и "Днепра" также пожаловался на то, что руководство "Днепра" тогда не сообщило ему о том, что у клуба было конкретное предложение от лиссабонского "Спортинга", президент которого выслал за футболиста частный борт.

"Выступление за "Кубань" – очень сильно жалею об этом. Это единственное, что меня мучает. Как я мог так сделать... И еще я узнал, что за 2-3 дня до закрытия того трансферного окна за мной присылал самолет президент "Спортинга". Но мне об этом не сказали. Мне не сказали, что есть конкретное предложение. Мне показывали переписку. Я признал свою ошибку. На тот момент я не должен был говорить, что я кормилец. Хотя я и сейчас кормилец. Но через два месяца после перехода я вернулся в Украину", – сказал Селезнев.

Ранее Евгений, который 6 июня проведет прощальный матч, поразил всех болельщиков свитшотом с посланием к российскому диктатору Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Селезнев рассказал, что ему угрожают расстрелом в случае приезда в родную Макеевку из-за его антивоенной позиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!