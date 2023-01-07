Селезнев оригинально отправил Путину ''главное украинское пожелание''

Знаменитый экс-футболист сборной Украины Евгений Селезнев поразил социальные сети своим модным нарядом. 37-летний форвард "Минай" надел свитшот с посланием президенту России Владимиру Путину.

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На черной одежде белыми буквами было вышито направление, куда б главаря Кремля хотели бы отправить все жители Украины. Чтобы лук прошел цензуру, слова с посланием были написаны латиницей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Селезнев сообщил, что ему угрожают расстрелом в случае приезда в родную Макеевку. Бывший нападающий донецкого "Шахтера" выступил против военной агрессии России в Украине и перешел в общении с журналистами на украинский язык.

Ранее футболист "Миная" откровенно рассказал о лицемерии россиян и признался, что ему стыдно за время, проведенное в российской "Кубани".

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