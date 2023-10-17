'Настоящий мир наступит': экс-игрок сборной России размечтался о захвате Киева и взятии Варшавы

Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин, который вступил в террористическую группировку "Эспаньола" и воюет на Донбассе, размечтался о победе над Украиной. Более того, чемпион РФ в составе московского ЦСКА назвал "настоящим миром" тот момент, когда "по Варшаве можно будет ходить с высоко поднятой головой".

Об этом военный преступник заявил в интервью изданию "Аргументы и факты". При этом он фактически назвал Россию слабой страной. По мнению Соломатина, с сильным государствами никто воевать не хочет, а наоборот стараются выстраивать дружественные отношение, чего сейчас с агрессорами никто делать не хочет.

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"Настоящий мир наступит тогда, когда русский человек сможет спокойно жить в Харькове, Киеве, Одессе. И по Варшаве можно будет ходить с высоко поднятой головой. Нужно быть сильными, тогда будет мир. С сильной страной все остальные везде и всегда хотят дружить, а не воевать. А если на словах ты как бы за мир, но в самый главный момент убежал, спрятался – то ты слабый, никто не даст тебе мира нигде и никогда. Это прямо начиная с детских игр во дворе так, и в спорте, и во всей остальной жизни", – сказал Соломатин.

Ранее он восхитился диктатором Владимиром Путиным, который "не прогибался под этих пид***сов, под этот Запад". В сети экс-футболиста назвали больным на голову после слов о загнивающей Европе. Также он призывал "переделывать" украинских детей.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый футболист сборной Украины Дмитрий Парфенов остался в России после полномасштабного вторжения РФ в его родную страну.

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