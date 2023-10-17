Что случилось с известным в 90-е футболистом сборной Украины, который выбрал Россию, несмотря на дружбу с Ребровым

Одессит Дмитрий Парфенов провел 18 матчей за сборную Украины по футболу, играя бок о бок с Шевченко и Ребровым, даже был другом нынешнего наставника национальной команды. В Украине до сих пор остаются его родственники, но сам защитник предпочитает жить и зарабатывать деньги в России, ни единым словом не осудив агрессора, который уничтожает ракетами его родной город.

OBOZ.UA решил посмотреть, как складывалась карьера Дмитрия в РФ, гражданство которой он все-таки принял.

ОТ ОДЕССЫ ДО МОСКВЫ. Парфенов является воспитанником одесского "Черноморца". В турнире дублирующих команд чемпионата СССР он дебютировал уже в 15 лет. А свой первый матч за основную команду "Черноморца" провел годом позже.

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В 1997 году защитник недолго побегал за "Днепр", а затем на него нацелились гранды из Киева и Москвы. В 1998-м, по словам, самого Дмитрия, он мог перейти в "Динамо", но уже тогда делал ставку на Россию.

"С самого детства я болел только за две команды – "Черноморец" и "Спартак", которые были похожи и стилем игры, и философией футбола, предпочитая открытую, комбинационную игру. А к "Динамо", несмотря на обилие прекрасных друзей, сердце почему-то не лежало. Может быть, в связи с тем, что конкуренция между "моряками" и киевлянами в ту пору выдалась очень жесткая. "Черноморец" под руководством Леонида Буряка стал первой командой, обыгравшей динамовцев два раза подряд, но выиграть золотые медали нам так и не судилось", – объяснял свой выбор Дмитрий.

Хотя в Киев на встречу с президентом "Динамо" Григорием Суркисом защитник ездил: "Часа три он уговаривал подписать контракт, обещая квартиру, машину и прочие блага. Но у меня уже была цель – "Спартак". Предложение перейти в "Спартак" сделал вице-президент клуба Григорий Есауленко. Он дружил с Леонидом Буряком, который тренировал тогда "Черноморец".

В итоге Парфенов провел в московском клубе лучшие годы своей карьеры. С 1998-го по 2005 год в составе "Спартака" он четыре раза становился чемпионом России и один раз брал Кубок. После этого успел поиграть за "Динамо" из столицы РФ и "Химки".

Летом 2007 года Парфенов даже вернулся в Украину и заключил контракт с киевским "Арсеналом", в составе которого провел всего 8 матчей, после чего решил завершить карьеру. Однако как только его снова позвали в Россию, опять натянул бутсы, чтобы побегать за "Сатурн" из Раменского.

А карьеру игрока Парфенов завершил уже в 2012 году в тульском "Арсенале", который выступал в любительской лиге.

СБОРНАЯ. Парфенов был участником первого в истории официального матча молодежной сборной Украины 28 октября 1992 года, в котором она сыграла вничью с Беларусью – 0:0. А в 1996-м, еще в составе "Черноморца" получил вызов в национальную команду, в составе которой дебютировал 9 апреля в товарищеской встрече против сборной Молдовы.

Всего за "сине-желтых" Дмитрий отыграл 18 поединков, приняв участие в стыковых матчах со Словенией в рамках отбора на Евро-2000 и с Германией – в квалификации на ЧМ-2002. И оба раза Украину постигла неудача.

Также одно время в СМИ и кулуарах гуляла информация про натурализации Парфенова Россией: "Разговоры действительно шли: в сборной России, как почему-то считалось, якобы не хватало квалифицированных защитников, а я тогда был в "Спартаке" на хорошем счету. Сделать российский паспорт мне предлагали, но выступать за сборную наших "северных соседей" я не мог чисто юридически – к тому времени уже был заигран и за молодежную, и за главную команду Украины".

При этом не секрет, что Парфенов и нынешний тренер сборной Украины Сергей Ребров были лучшими друзьями. Об этом рассказывал и сам Дмитрий, и недавно подтвердил отец Реброва Станислав Иванович: ""Самыми близкими друзьями Сергея были Паша Шкапенко и Дима Парфенов из Одессы. Мы с женой даже с родителями Парфенова подружились".

УРАЛ И РОДИНА. Окончив карьеру в России, защитник решил остаться за поребриком и начал там свой тренерский путь. В начале 2012-го вошел в тренерский штаб юношеской сборной РФ, готовил "Текстильщик" из Иваново.

В 2015 году Парфенов подписал контракт с клубом ФНЛ "Тосно", с которым вышел в Премьер-лигу и выиграл Кубок России. Но с расформированием "Тосно" завершились и тренерские успехи бывшего украинца. Хотя он успел постоять на мостике клуба РПЛ "Урал", а также тульского "Арсенала".

Летом 2022 года был назначен главным тренером клуба первой лиги "Родина", которая участвовала в стыковых матчах за право играть в РПЛ. Но буквально неделю назад был уволен боссами московского коллектива. Хотя они якобы предложили Парфенову вернуться в структуру, если он захочет.

Несмотря на то, что в Украине продолжали жить его родители и другие родственники, Парфенов ни разу привселюдно не осудил агрессию РФ. И сыграл за Легенд "Спартака" в пропагандистском матче памяти еще одного бывшего украинца Ильи Цымбаларя.

А в марте 2014-го, после оккупации Крыма, выражал опасения за будущее украинского футбола "в связи с тяжелой ситуацией в стране" и между строк осуждал Революцию достоинства, во время которой на Майдане погибло более 120 человек.

"Конечно, очень печально, когда льется кровь. Необходимо найти более мирное решение проблемы. Примеры арабских революций показывают, что подобные меры ни к чему хорошему не приводят. В этих странах до сих пор сохраняется неразбериха", – заявлял одессит.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сбежавший из "Шахтера" футболист будет получать гражданство РФ.

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