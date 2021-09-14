"Надеюсь, что не загонит себя в угол": экс-игрок сборной Украины указал на ошибки Петракова

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко выразил опасение из-за действий исполняющего обязанности главного тренера национальной команды Александра Петракова. Экс-футболист перечислил ошибки, которые, по его мнению, допустил наставник.

На своей странице в Twitter Евгений поделился мнением, что череда неудачных решений и действий может сыграть злую шутку с Александром Васильевичем. Он напомнил, что в современном футболе тренер выполняет множество функций.

"Тренер в современном футболе – это психолог, менеджер, доверенное лицо, друг и немножко отец. После "мы и они", публичной гильотины Караваева, уехавшего Малиновского и разборок с журналистами, надеюсь, что такими темпами наш и.о. не загонит себя в угол. Очень надеюсь…" – написал Левченко.

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Напомним, что ранее Евгений раскритиковал Петракова за слова после ничейного матча с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022.

Позже в эфире программы "Великий футбол" наставник сборной Украины рассказал, что игрок "Динамо" Александр Караваев не сумел показать ему, как правильно нужно опекать соперников. На эти слова отреагировал румынский тренер киевлян Мирча Луческу.

Также Петраков поделился неожиданными подробностями досрочного отъезда Руслана Малиновского из расположения нашей национальной команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный журналист Игорь Цыганык не сдержал эмоции, выражая свое недовольство действиями наставника сборной Украины, и рассказал о возмущении президента "Динамо" Игоря Суркиса.