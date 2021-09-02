'Мы' и 'они': экс-футболист сборной Украины назвал главную ошибку Петракова в сборной Украины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков допустил ошибку, раскритиковав своих игроков за матч с Казахстаном в отборе ЧМ-2022. В частности, наставник напрасно пытался переложить вину за негативный результат на футболистов.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Twitter выразил бывший полузащитник "желто-синих" Евгений Левченко. Он отметил, что такое поведение Петракова отличает его от предшественника – Андрея Шевченко.

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"Эмоции чуть улеглись. Хочется заметить разницу между нынешним тренером и предыдущим. Первое, что бросается в глаза по интервью, – это то, что Петраков делит игроков и тренеров на "мы" и "они". А это, в моем понимании, не хорошо. Мы все одна команда, выигрываем и проигрываем вместе", – написал знаменитый футболист.

Напомним, сборная Украины не смогла обыграть казахов (2:2) в четвертом туре квалификации Мундиаля-2022. После матча Александр Петраков назвал провальную реализацию голевых моментов главной причиной такого результата.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный агент Вячеслав Заховайло жестко прошелся по игрокам "желто-синих", назвав их пижонами. В то же время нападающий "желто-синих" Роман Яремчук назвал катастрофой ничью с Казахстаном.