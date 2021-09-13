Луческу отреагировал на слова Петракова о защитнике 'Динамо'

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев не испытывает проблем в связи с публичной критикой со стороны и.о. главного тренера национальной команды Александра Петракова после матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Казахстаном. Футболист спокойно готовится к старту клуба в Лиге чемпионов.

Об этом заявил наставник "Динамо" Мирча Луческу, комментируя скандальные высказывания своего коллеги. Румынский специалист отметил, что у его подопечного сильная психологическая устойчивость.

Видео дня

"Профессиональные футболисты обязаны проходить через сложные моменты. Каждые 3-4 дня у них экзамен – это игра. Футболисты должны быть сильными психологически. Кто остается во вчерашнем дне, у того нет никаких шансов прогрессировать. Так что у Караваева никаких проблем нет", – цитирует Луческу официальный сайт киевлян.

Напомним, Александр Караваев допустил результативную ошибку на последних секундах поединка против Казахстана, лишив свою команду победы.

Киевское "Динамо" во вторник, 14 сентября, проведет стартовый матч группового турнира Лиги чемпионов. Соперником "бело-синих" будет португальская "Бенфика".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков рассказал о том, что Руслан Малиновский отказался выходить на товарищеский матч с Чехией, уехав из сборной Украины накануне игры. Наставник "желто-синих" также признался, что футболист обиделся из-за того, что остался в запасе на игры с Францией.

Журналист Игорь Цыганык жестко раскритиковал Петракова за его высказывания. Он также заявил о возмущении президента "Динамо" Игоря Суркиса.