Журналист жестко наехал на Петракова, рассказав о возмущении Суркиса из-за слов тренера сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков обязан искать общий язык со своими футболистами, а не публично их критиковать. Наставник "желто-синих" совершил ошибку, когда рассказал о ситуациях с Русланом Малиновским и Александром Караваевым.

Такое мнение в эфире своей авторской программы "Цыганык Live" выразил журналист Игорь Цыганык. Он жестко раскритиковал Петракова за слова об игроках, встав на их сторону, а также рассказал о реакции президента "Динамо" Игоря Суркиса.

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"Малиновский был лидером. Он что – потерял кондиции, форму или качества? Мне кажется, этим отвлекают от основного. От того, что Чехия нас отвозила безбожно. Тренер может выбирать тех, кого хочет, это его работа. Я общался с президентом "Динамо". Игорь Суркис возмущен словами Петракова про Караваева. Человек столько матчей провел в еврокубках и за сборную. Такое о нем говорить – это унижение. Это нормально, когда тренер говорит, что игрок не умеет обороняться? Нужно иметь уважение. Нужно им пояснить, если они тебе не подходят", – сказал Цыганык.

Как сообщал OBOZREVATEL. Александр Петраков рассказал о том, что Руслан Малиновский отказался выходить на товарищеский матч с Чехией, уехав из сборной Украины накануне игры. Наставник "желто-синих" также признался, что футболист обиделся из-за того, что остался в запасе на игры с Францией.