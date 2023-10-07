На матч Украина – Македония вызван футболист из российского клуба

Опубликована заявка сборной Северной Македонии на матчи на матчи октябрьского цикла, в том числе и против команды Украины. Главный тренер Благоя Милевски в список 25 футболистов, которые будут готовится к играм отбора на чемпиона Европы-2024 включил и защитника Бояна Димоски.

21-летния игрок в июле этого года перешел в "Акрон" из Тольятти, выступающий в первенстве Футбольной национальной лиги России (второй по силе футбольный дивизион страны). С того момента успел провести в России 9 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Видео дня

Напомним, что встреча Украина – Северная Македония пройдет 14 октября в Праге на стадионе "Спарты".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в 6-м туре отборе на чемпионат Европы проиграла команде Италии. Матч на стадионе "Сан Сиро" в Милане 12 сентября завершился со счетом 2:1.

В турнирной таблице Украина находится на третьем месте.

В 1-м туре 26 марта украинцы в Лондоне на легендарном "Уэмбли" со счетом 0:2 проиграли Англии, а затем добыли волевую победу в Скопье над Северной Македонией (3:2). 19 июня "желто-синие" на стадионе имени Антона Малатински минимально обыграли Мальту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 9 сентября, подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Англией. Встреча во Вроцлаве завершилась со счетом 1:1.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!