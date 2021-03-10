Сейчас "Динамо" напоминает мне "Шахтер" Луческу, – тренер "Вильярреала" о матче ЛЕ

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери признался, что очень уважает своего коллегу Мирчу Луческу, и заявил, что нынешнее "Динамо" напоминает ему тот "Шахтер", который ранее возглавлял румынский специалист.

Во время пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы испанский наставник сказал, что для его команды поединок с киевлянами станет большим вызовом. По словам Унаи, несмотря на определенные кадровые проблемы, у нашей команды есть футболисты, способные заменить основных исполнителей.

"Мы виделись с Луческу на встрече тренеров. Он вызывает большое уважение. Помню, как "Севилья" играла с "Шахтером". Сейчас "Динамо" напоминает мне ту команду "горняков". Вижу идеи Луческу. Будет тяжелый матч, но мы подходим к нему с энтузиазмом. Задействуем наших лучших исполнителей. Перед нами сильная команда, у которой есть прекрасные футболисты со своим стилем игры. Несмотря на то, что не все смогут выйти на поле, у "Динамо" всем есть достойная замена. Они могут воплотить идеи своего тренера. Для нас это будет большой вызов", – цитирует слова Эмери издание "Динамомания".

Как сообщал OBOZREVATEL, матч между командами состоится в четверг, 11 марта.