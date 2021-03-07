Где смотреть "Динамо" – "Вильярреал": расписание трансляций Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 11 марта сыграет с испанским "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы. Поединок в столице Украины на НСК "Олимпийский"начнется в 19:55.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Вильярреал.

Те болельщики, у кого не получится попасть на главную арену нашей страны, смогут поддержать любимую команду у экранов телевизоров. Прямую трансляцию организует "Футбол 1". где показ игры будет сопровождаться аналитической студией с опытными экспертами.

Также в нашей стране встреча будет транслироваться на Volia Football HD 1, входящего в видеосервис Megogo.

Кроме того, картинка с матчем будет доступна на российском "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/16 финала ЛЕ "Динамо" в Брюгге минимально одолело одноименную бельгийскую команду.

Ранее суперкомпьютер от авторитетной американской компании FiveThirtyEight создал математическую модель результатов матчей 1/8 финала ЛЕ, назвав шансы "Динамо".

Отметим, что недавно эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко оценил шансы "Динамо" на выход в четвертьфинал