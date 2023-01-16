''Мы их спасали. Псины'': россияне взбесились из-за планов болгарского клуба сыграть в цветах Украины

Болгарский футбольный клуб "Левски" привел в ярость болельщиков в России после того, как решил поддержать Украину в спаррингах с командами страны-агрессора на тренировочных сборах в ОАЭ. В частности, на матчи с екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" софийские игроки намерены надеть форму в сине-желтых цветах.

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Об этом пишет портал Sportal.bg. "Левски" планирует, что футболисты наденут синие майки и желтые шорты. Тем самым в клубе отреагировали на позицию ультрас, которые потребовали от руководства отменить игры с россиянами, Кроме того, возможно, болгары проведут акцию в поддержку Украины в войне с РФ, выйдя на поле с флагом нашей страны.

Читатели российского сайта Чемпионат.com буквально взбесились из-за планов болгарского клуба. Болельщики из террористического государства решили напомнить о том, что РФ якобы всегда спасала Болгарию.

"Пусть наши команды в цветах турецкого флага играют с братушками. Надо им напомнить, что история часто повторяется", "Ни истории, ни памяти", "А российским клубам в форме янычаров с ятаганами, чтоб восторжествовала справедливость", "Краснодар" молодчики, послали псин ко всем чертям", Болгары в своем репертуаре. Во всех конфликтах они были против нас, а мы их спасали и дарили независимость", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты французского "Марселя" устроили яркий прием футболисту сборной Украины Руслану Малиновского, поприветствовав его с флагами нашей страны. А в Лондоне болельщики "Челси" встретили овациями Михаила Мудрика.

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