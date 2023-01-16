''Не узаконивайте путинский терроризм!'' Болгарские фаны потребовали отменить матчи ''с командами оккупантов''. Фото

Фанаты болгарского футбольного гранда "Левски" устроили акцию протеста, в которой осудили планы клуба провести товарищеские матчи с российскими командами. Ультрас софийского коллектива вывесили огромные баннера, в котором призвали руководство отменить спарринги с представителями страны-агрессора.

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Соответствующие снимки были опубликованы на Facebook-странице "София, Киев, свобода". Болельщики "Левски" подчеркнули, что проведение товарищеских матчей с российскими командами легитимизируют преступления режима главаря Кремля Владимира Путина, которого болгары назвали ху*лом.

"Не узаконивайте путинский терроризм! Контрольные матчи с командами оккупантов? "Левски" означает свобода, а не тирания. Нах*й Путина. Путин – ху*ло. Бойкот terrorussia", – написали фанаты болгарской команды на плакатах.

Отметим, что руководство "Левски" уже объявило об отмене товарищеского матча с "Краснодаром". В то же время спарринги с екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" все еще значатся в календаре болгарской команды на тренировочных сборах в Объединенных Арабских Эмиратах.

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