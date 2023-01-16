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"Не узаконивайте путинский терроризм!" Болгарские фаны потребовали отменить матчи "с командами оккупантов". Фото

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
3,7 т.
'Не узаконивайте путинский терроризм!' Болгарские фаны потребовали отменить матчи 'с командами оккупантов'. Фото

Фанаты болгарского футбольного гранда "Левски" устроили акцию протеста, в которой осудили планы клуба провести товарищеские матчи с российскими командами. Ультрас софийского коллектива вывесили огромные баннера, в котором призвали руководство отменить спарринги с представителями страны-агрессора.

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''Не узаконивайте путинский терроризм!'' Болгарские фаны потребовали отменить матчи ''с командами оккупантов''. Фото

Соответствующие снимки были опубликованы на Facebook-странице "София, Киев, свобода". Болельщики "Левски" подчеркнули, что проведение товарищеских матчей с российскими командами легитимизируют преступления режима главаря Кремля Владимира Путина, которого болгары назвали ху*лом.

''Не узаконивайте путинский терроризм!'' Болгарские фаны потребовали отменить матчи ''с командами оккупантов''. Фото

"Не узаконивайте путинский терроризм! Контрольные матчи с командами оккупантов? "Левски" означает свобода, а не тирания. Нах*й Путина. Путин – ху*ло. Бойкот terrorussia", – написали фанаты болгарской команды на плакатах.

''Не узаконивайте путинский терроризм!'' Болгарские фаны потребовали отменить матчи ''с командами оккупантов''. Фото

Отметим, что руководство "Левски" уже объявило об отмене товарищеского матча с "Краснодаром". В то же время спарринги с екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" все еще значатся в календаре болгарской команды на тренировочных сборах в Объединенных Арабских Эмиратах.

''Не узаконивайте путинский терроризм!'' Болгарские фаны потребовали отменить матчи ''с командами оккупантов''. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты французского "Марселя" устроили яркий прием футболисту сборной Украины Руслану Малиновского, поприветствовав его с флагами нашей страны.

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