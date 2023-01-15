Французы устроили Малиновскому украинский прием в дебютном матче в Марселе. Видео

Украинский полузащитник фрацузского "Марселя" Руслан Малиновский дебютировал на домашней арене своего нового клуба. Наш соотечественник впервые вышел в стартовом составе и отыграл 65 минут.

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Перед встречей фанаты устроили футболисту сборной Украины горячий прием. В то время, как диктор по стадиону назвал фамилию украинца, болельщики развернули огромный желто-синий флаг и приветствовали Руслана аплодисментами.

Матч в итоге завершился победой со счетом 3:1. Авторитетный статистический портал Whoscored оценил действия 29-летнего хавбека оценкой 7,1, что стало средним показателем в команде.

Главный тренер "Марселя" остался доволен действиями украинского игрока.

"Малиновский – очень сильный футболист. После тренировок он сможет полностью адаптироваться к ритму команды и разобраться в наших механизмах игры", – заявил Игор Тудор.

Сам Руслан поблагодарил болельщиков у себя в Instagram.

"Спасибо за прекрасную атмосферу на стадионе! Важная победа с отличным настроем. Идем дальше. Вперед, "Марсель", – написал хавбек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан перешел в "Марсель" 9 января за 10 миллионов евро плюс три миллиона в качестве бонусов. В новом клубе Руслан выступает под 18-м номером.

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