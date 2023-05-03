Мудрика атаковали в Англии: СМИ сообщили об аресте болельщика 'Арсенала'

Болельщик лондонского "Арсенал" был арестован после матча его любимой команды с лондонским "Челси", в котором "канониры" одержали победу 3:1. Футбольный фанат был взят под стражу из-за того, что он атаковал украинского легионера соперников Михаила Мудрика.

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В частности, после выхода нашего соотечественника на поле стадиона "Эмирейтс" поклонник "Арсенала" начал светить лазером в лицо Мудрику, пишет издание Evening Standart. Негативное отношение болельщиков лидера чемпионата Англии к украинцу, которого освистали после появления на замену, обусловлено тем, что Михаил должен был стать партнером Александра Зинченко, однако в итоге оказался в "Челси".

"Арсенал" подтвердил задержание своего болельщики и осудил его поведение. "Арест был произведен после использования лазера во время матча. Такое поведение опасно и совершенно неприемлемо, и мы полностью поддержим полицию в ее расследованиях. Очевидно, что мы предпримем самые решительные меры", – отметили в лондонском клубе.

Накануне матча с "канонирами" тренер "Челси" Фрэнк Лампард призвал болельщиков и экспертов не критиковать Мудрика, который должен стать лидером команды в будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Евгений Коноплянка спас свою команду от поражения в чемпионате Польши, забив гол после рейда на 60 метров. Еще один наш соотечественник в первенстве Кирилл Петров отметился точным ударом с центра поля.

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