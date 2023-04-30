Экс-футболист сборной Украины забил фантастический гол с центра поля в Польше. Видео

Украинский защитник "Короны" Кирилл Петров отметился невероятным ударом в 30-м туре чемпионата Польши по футболу в Экстракласе. 32-летний воспитанник "Динамо" открыл счет в гостевой игре против "Сталь Мелец", что стало дебютным голом украинца в текущем чемпионате страны за 22 матчей.

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Уже на 9-й минуте игрок хозяев потерял мяч в центре поля. Круглый снаряд отскочил к экс-футболисту молодежной сборной Украины и тот не раздумывая отправил его в ворота соперника. Голкипер "Стали" Бартош Мрозек видел момент удара, но вернуться назад в рамку не успел.

Этот гол в итоге стал единственным для "Короны", в то время как "Сталь Мелец" забил еще дважды. По итогам встречи вратарь гостей Марсель Запитовски получил самую низкую оценку среди всех футболистов (5.9). Действия Петрова оценили в 7.1 балла.

Кирилл Петров начинал карьеру в киевском "Динамо", но заиграть в первой команде "бело-синих" так и не сумел. В Украине Петров выступал за "Кривбасс", "Говерлу", "Арсенал" и "Олимпик", также полузащитник недолго поиграл в польской "Короне" и казахстанском "Ордабасы".

С 2020 по 2022 защищал цвета "Колоса" из Коваливки, а после начала полномасштабного вторжения вновь отправился в польскую "Корону".

В составе сборной Украины до 19 лет Кирил стал чемпионом Европы 2009 года. Во время финальной части чемпионата, которая проходила в Донецке и Мариуполе, был капитаном украинской сборной, выйдя на поле во всех пяти матчах команды.

24 июня 2009 года в решающем матче группового этапа против Англии забил 2 мяча, принеся таким образом своей команде итоговую ничью (2:2). Впоследствии Украина вышла в финал и обыграла тех же англичан 2:0, завоевав "золото".

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